Более 1,5 тысячи снегоуборочных роторов закупят в Подмосковье к зиме

Фото: Медиасток.рф

Подмосковье закупит 1506 единиц механизированной техники к предстоящему зимнему сезону. Сейчас на балансе муниципальных бюджетных учреждений региона числятся около тысячи ручных роторов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, переход на ручные роторы позволит увеличить эффективность работы сотрудников коммунальных служб почти в семь раз.

«С помощью малых средств механизации сокращается время уборки и увеличивается скорость, что в период обильных снегопадов особенно важно», — пояснил Мурашов.

С помощью ручных роторов очищают тротуары возле домов, подходы к подъездам и важным социальным и транспортным объектам.

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