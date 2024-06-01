Более 1,5 тысячи школьников из Химок сдали ОГЭ по обществознанию

В 14 школах Химок прошел основной государственный экзамен по шести предметам. Одним из самых популярных стало обществознание — его решили сдавать более 1,5 тысячи выпускников.

Девятиклассники уже написали основной государственный экзамен по шести предметам — иностранные языки, химия, биология, информатика и обществознание. Обществознание решили сдать более 1,5 тысячи ребят.

«В этом году экзамены провели на базе 14 школ. В аттестации по биологии приняли участие 398 школьников, а по обществознанию — 1564. Итоговые испытания по информатике сдавали 568 человек, а по иностранным языкам — 582», — поделилась директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Результаты по всем предметам будут известны не позднее 11 июня. Ознакомиться с ними можно в школах, а также на сайте Регионального центра обработки данных.

Всего в этому году экзамены сдают 93 тысячи выпускников Подмосковья. Резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать ОГЭ в срок, предусмотрены 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

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