Более 1,5 тысячи наказов от жителей Балашихи собрали в Народную программу

«Единая Россия» продолжает принимать инициативы жителей Подмосковья в новую Народную программу. В ней будут закреплены задачи по развитию регионов на следующие пять лет, с которыми партия пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре.

Наказы жителей тщательно изучаются для формирования Народной программы. «Важно, чтобы пожелания граждан были выполнены: программа нацелена на новые и продолжающиеся проекты, включая ремонт и строительство образовательных учреждений», — сказала член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова.

Благодаря реализации Народной программы в Балашихе за пять лет построили девять новых школ и 14 детских садов, пять поликлиник в новых микрорайонах, капитально отремонтировали 11 объектов образования, начали строительство многопрофильной больницы в Ольгине на 1 120 мест, обновили теплосети в Балашихе-3, заменили 940 метров труб в Янтарном и Изумрудном, начали реконструкцию двух котельных — на улицах Керамическая и Трудовых резервов. Кроме того, в 2026 году по наказам жителей капитально отремонтируют еще четыре учреждения образования: одну школу и три детских сада.

«Народная программа дает жителям возможность решать важные вопросы. Например, я подала наказ о нехватке парковочных мест на улице Октябрьской, так как из-за близости с железнодорожной станцией они всегда заняты», — поделилась жительница округа Светлана Валетова.

Подать свое предложение жителям Балашихи можно на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приемной «Единой России» по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.