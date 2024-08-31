Более 1,5 тысячи метров теплотрассы заменят в Лосино-Петровском округе к зиме

Администрация городского округа Лосино-Петровский заключила муниципальный контракт с подрядными организациями на замену наружных тепловых сетей. В рамках государственной программы предусмотрены два ключевых мероприятия: замена 1 346 метров труб и второй этап работ после гидравлических испытаний — 1 600 метров в деревне Мизиново. Также в муниципальную программу включен ремонт котельной.

Уже выполнены работы по разборке и демонтажу трубной части котлов, подготовлены условия для монтажа, а также проведен ремонт и обслуживание насосной группы в котельной. Заменена запорная арматура, что повысит эффективность работы системы.

К концу августа планируется подключение теплотрассы к центральному тепловому пункту, а также раскопка и демонтаж старого трубопровода. Эти мероприятия направлены на повышение надежности теплоснабжения и минимизацию рисков аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

В рамках долгосрочного проекта также запланировано строительство блочно-модульной котельной. Контракт на проектирование уже заключен, и реализация данного этапа намечена на следующий год.

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