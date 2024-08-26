Фестиваль «Подмосковье — область впечатлений» провели на площадке ВДНХ 24 августа. В ходе совместного мероприятия Министерства культуры и туризма Московской области и Комитета по туризму города Москвы зрителям рассказали о культурно-туристическом потенциале региона.

Для гостей подготовили разнообразные мастер-классы и развлекательные мероприятия. В частности, в рамках программы, посвященной Серпухову, прошли мастер-классы по рисованию с использованием кофе и вина, а также создания картины, вдохновленной натюрмортом Н. С. Гончаровой «Георгины».

Дмитровский городской округ предоставил свою программу в ходе фестиваля, на которой выступили различные творческие коллективы, включая ансамбль танца «Сюрприз», хореографический ансамбль «Задумка» и народный ансамбль «Дмитровские рожечники». Кроме того, музей-заповедник «Дмитровский кремль» провел костюмированное шоу, посвященное своим интерактивным программам.

Представители городского округа Солнечногорск также организовали мастер-классы по живописи и созданию гипсовых тарелок. Гостям предложили продегустировать гастрономические бренды региона, а также провели викторины и лотереи, в ходе которых разыграли сертификат на двоих для посещения улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в эко-деревне «Бабин двор».

Музей-заповедник «Коломенский кремль» предложил игру для детей и взрослых «Построй Коломенский кремль», в которой использовалась часть 3D-макета крепости XVI века. Участники также познакомились с историей Коломны, создавая старинные карты на мастер-классе «Карта древней Коломны».

Подмосковье продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма. В следующем июне стенд о туристическом потенциале региона будет презентован на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». Кроме того, в Московской области ежегодно проходят традиционные фестивали, которые привлекают зрителей со всей страны.

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