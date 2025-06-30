Более 1,5 тысячи детей посетили программу «Умные каникулы» в Волоколамске

Проект правительства Московской области был реализован в трех школах муниципалитета — № 2 и № 3, а также гимназии № 1. Участниками программы стали более 1,5 тысячи школьников.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что в рамках «Умных каникул» дети участвовали в интеллектуальных и спортивных играх, квестах, викторинах, получали новые знания и встречались с интересными людьми. Для школьников проводили увлекательные экскурсии как по Волоколамскому округу, так и за его пределами.

В один из заключительных дней проекта состоялась встреча с режиссером и продюсером Ириной Глебовой. Ребята увидели короткометражную ленту «Рыжий очкарик». Этот фильм снимали в гимназии, а из ролей сыграла ученица этого учебного заведения.

Ирина Глебова рассказала школьникам о процессе создания кино — от зарождения идеи до финального монтажа, а также о работе актеров, операторов и других участников съемочного процесса.