Более 1,5 тысячи человек приняли участие в Раменском полумарафоне «По берегу озера». Забег стал третьим этапом серии «Суперлига Подмосковья» в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Маршрут прошел по новой живописной трассе — участники пробегали мимо достопримечательностей города: Борисоглебского озера, старинных церквей, парка и усадьбы Раменское. Принять участие могли все желающие — от новичков до опытных спортсменов. Для них подготовили дистанции на три, пять, десять и 21,1 километра, а также детские забеги на 300 и 600 метров.
Для комфорта бегунов в жару вдоль трассы установили пункты с водой и медицинской помощью. Нпомним, старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Готовность коммунальной инфраструктуры к осени проверили в Воскресенске
Отцом напавшего на девочек с молотком подростка оказался известный физик
Ненавидел женщин. Покалечивший девочек в Домодедове подросток дал показания
Дорогу на проспекте 50 лет Октября обновят в Подольске к началу августа
В Венгрии назвали причины, по которым Украина — лишняя в Евросоюзе
Более 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге в Раменском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте