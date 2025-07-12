Более 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге в Раменском

Более 1,5 тысячи человек приняли участие в Раменском полумарафоне «По берегу озера». Забег стал третьим этапом серии «Суперлига Подмосковья» в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Маршрут прошел по новой живописной трассе — участники пробегали мимо достопримечательностей города: Борисоглебского озера, старинных церквей, парка и усадьбы Раменское. Принять участие могли все желающие — от новичков до опытных спортсменов. Для них подготовили дистанции на три, пять, десять и 21,1 километра, а также детские забеги на 300 и 600 метров.

Для комфорта бегунов в жару вдоль трассы установили пункты с водой и медицинской помощью. Нпомним, старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».