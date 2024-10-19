Более 1,5 тысячи человек приняли участие в кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN»

Масштабный полумарафон в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Более 1,5 тысячи любителей бега вышли на дистанции три, пять, 10, 21,1 километров.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в забеге также поучаствовали и совсем юные бегуны от 4 до 11 лет. Они выбрали дистанции 300 и 600 метров.

Победитель и призер международных марафонов и российских чемпионатов, легкоатлет Юрий Чечун стал первым в забеге на 10 километров.

«Как всегда, все великолепно. Хорошая организация, прекрасная трасса, болельщики. Мы всей семьей приехали, с супругой и дочкой. Начать подготовку для участия в забегах я рекомендую с ежедневных пробежек. Я уверен, что после такой подготовки человек влюбится в спорт и в активный образ жизни», — поделился впечатлениями Юрий Чечун.

Уже по традиции в забеге принял участие 87-летний житель Одинцова Юрий Исаев, он выбрал дистанцию пять километров.

«В этом году я закрыл все старты. В Коломне я выиграл, а в остальных был вторым в своей возрастной группе. Для того, чтобы дожить до 87 лет, надо бегать каждый день, не жаловаться на судьбу и не жалеть себя», — отметил Исаев.

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» закрыл беговой в Московской области. Всего летом прошли пять полумарафонов — Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путем» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

Забеги проекта «Суперлига Подмосковья» организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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