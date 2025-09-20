Более 1,5 тысячи человек приняли участие в благотворительном забеге в Коломне

В Коломне состоялся восьмой благотворительный забег «Пульс Добра», в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Главным событием стал «Забег безграничных возможностей» на 600 метров. В нем участвовали более 50 сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями более чем из десяти социальных учреждений региона. Вместе с ними на старт вышли сказочные и мультяшные персонажи.

​«Сегодня в Коломне объединились те неравнодушные люди, для которых добро в приоритете. Я благодарен фонду „Исток“ за эту прекрасную инициативу. Здорово, что такое событие происходит не разово, а проходит традиционно у нас в регионе. Масштаб растет — это замечательно», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Спортсмены старше 11 лет бежали дистанции в три, десять и 21,1 километра, а самые маленькие участники от четырех до 11 лет соревновались на 300 и 600 метров. Самым возрастным бегуном стал 87-летний Иван Скворцов из Коломны.

Маршрут проходил вдоль стен Коломенского кремля и по понтонному мосту через Москву-реку рядом со старинными церквями. После финиша участники могли посетить мастер-классы, а для детей был организован игровой городок с аттракционами и аниматорами.

​«Есть очень хорошая цитата — „одна пробежка может изменить ваш день, а множество пробежек могут изменить вашу жизнь“, а наш сегодняшний забег поможет изменить множество жизней», — заключила вице-президент фонда «Исток» Юлия Савихина.

Благотворительный забег «Пульс добра» проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Ознакомиться с результатами забега и узнать имена всех победителей и призеров можно на сайте. Все регистрационные взносы участников направят в «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Ступинский“».