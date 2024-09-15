Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге в Коломне

Седьмой благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Коломне в честь 847-летия города. В марафоне поучаствовали более 1,5 тысячи человек.

По словам президента благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерины Богдасаровой, в марафоне приняли участие любители и спортсмены от пяти до 85 лет.

«Фонд проводит благотворительный забег „Пульс добра“, для того чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной», — рассказала Богдасарова.

Любители бега могли выбрать дистанции по силам — три километра, 21,1 и 10, а самые юные участники пробежали от 300 до 600 метров.

Маршрут пролегал по исторической части Коломны вдоль стен древнего кремля. Забег поддержали двукратный призер Олимпийских игр, 20-кратная чемпионка России по конькобежному спорту Екатерина Лобышева, двукратный чемпион и призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по плаванию Евгений Рылов и другие именитые спортсмены, а также представители различных ведомств.

По традиции в забеге приняли участие воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интернатов и школ адаптивной физкультуры.

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