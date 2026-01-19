Более 1,5 тысячи человек посетили на Крещение парк Киово в Лобне

В ночь с 18 на 19 января в Лобне состоялись традиционные омовения в праздник Крещения Господня. Купель для верующих была оборудована в часовне в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории парка «Киово».

Парк в крещенскую ночь посетили более 1,5 тысяч лобненцев, из них более 400 человек совершили омовение в освященной воде. Для обеспечения безопасности были дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции, администрации и народные дружинники. Для участников организовали две теплые раздевалки, очаг, а также раздачу горячего чая и угощений.

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого тепла в душе и бодрости духа. Пусть в ваших семьях всегда царит гармония и взаимопонимание», — поздравила жителей в своем телеграм-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Во всех храмах города в этот день прошли торжественные богослужения с чином великого освящения воды. В течение дня все желающие могут набрать освященную «святую воду» в церквях города.