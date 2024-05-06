Более 1,5 тысячи человек оформили брак в МФЦ Подмосковья с января | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:40 Более 1,5 тысячи человек оформили брак в МФЦ Подмосковья с января Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Все чаще молодые люди заключают брак в МФЦ. Так, с начала года в многофункциональных центрах Московской области брак оформили более 1,5 тысячи молодоженов. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Тут менее торжественная обстановка, но сотрудник ЗАГСа также задаст волнующий вопрос паре и распишет, вручив свидетельство о заключении брака», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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По ее словам, такой вариант позволяет молодым людям сэкономить время и оформить все необходимые документы сразу в одном месте. Подать заявление на регистрацию брака можно по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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