Более 15 тысяч жителей Зарайска прошли медосмотры с начала года

Профилактические осмотры за восемь месяцев этого года прошли уже около 15 тысяч человек в Зарайске. Накануне свое здоровье проверили сотрудники администрации.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике Зарайской больницы, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, врачи округа выезжают на предприятия и в организации и проводят там профилактические осмотры.

«Диспансеризация — это важный шаг к тому, чтобы вовремя выявить заболевание и на ранней стадии начать лечение. Для этого нужно всего лишь желание, добровольное согласие, полис ОМС и прикрепление к поликлинике. Прошу ответственно относиться к своему здоровью и приглашаю всех жителей пройти медицинский осмотр», — прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что с января в округе профосмотры прошли более 15 тысяч жителей.

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