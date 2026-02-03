Более 15 тысяч жителей Солнечногорска получили современный водопровод

Водопроводные сети в микрорайоне ЦМИС Солнечногорска модернизировали. Специалисты обновили 1,6 тысячи метров труб, обеспечив качественным ресурсом 15 тысяч человек.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, работы провели на улицах Бутырской, Краснофлотской, 2-я Бутырской, 3-я Бутырской, Островского и Школьной.

Специалисты заменили изношенные железобетонные трубы на современные полимерные, установили новые инспекционные колодцы и смонтировали пожарные гидранты. Качественным водоснабжением обеспечили 57 многоквартирных домов, где проживают более 15 тысяч человек.

Работы провели по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» и госпрограмме Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».