Более 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили итоги диспансеризации с врачом онлайн

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом онлайн в ходе телемедицинской консультации. С начала года таким способом более 15 тысяч человек узнали об итогах диспансеризации.

В ходе телемедицинской консультации врач расскажет об итогах диспансеризации, результатах анализов, а также продлит электронный рецепт на лекарства, закроет больничный или скорректирует лечение.

«Онлайн-сервисы позволяют пациенту получить целый комплекс медицинских услуг. Это быстро и удобно. С начала года свыше 15 тысяч жителей региона обсудили с врачом итоги пройденной диспансеризации с помощью телемедицины», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, портал «Здоровье», инфомат, а также по телефону горячей линии 122.