Более 15 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год

В Подмосковье женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование в течение двух последних лет. В 2025 году этой возможностью воспользовались почти 15,4 тысячи пациенток. Это на 23% больше, чем годом ранее.

За год маммография помогла выявить патологии у 1,8 тысячи пациенток, рассказали в региональном Минздраве. В 81 случае подтвердили онкологический диагноз. Женщин направили на дополнительное обследование.

«Маммография — золотой стандарт в диагностике новообразований молочных желез, в том числе злокачественных. Она позволяет своевременно выявить заболевание и назначить эффективное лечение», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через региональный портал «Здоровье», а также по телефону 122.