Более 15 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год. В Минздраве Подмосковья напомнили о важности своевременного обследования.

Как рассказали в министерстве, Подмосковье добилось высокого уровня в лечении пациентов с раком молочной железы. Пятилетняя выживаемость на начальной стадии достигла 95%.

«Чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. Минимальные вмешательства уменьшают медикаментозную нагрузку на организм, исключают серьезные хирургические вмешательства, повышают шансы на сохранение полноценной репродуктивной функции и сохраняют качество жизни на высоком уровне», — сказала заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова.

Самостоятельно записаться на обследование может любая женщина старше 40 лет. Сделать это можно через портал «Здоровье». направление к специалисту также дает терапевт.