Более 15 тысяч врачей Подмосковья получили ИИ-ассистента для назначения лекарств

Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье. Умный алгоритм помогает врачам анализировать риски пациентов прямо во время приема. К системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов.

Модуль PharmFrame помогает врачам при оформлении рецептов и назначений. Команда «Б3-МЕД» интегрировала ее в государственные медучреждения региона, система уже охватила порядка 15 тысяч специалистов.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что внедрение таких технологий — это шаг к медицине будущего.

«Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», — отметил он.

При создании рецепта на лекарство ИИ обрабатывает массив информации и проверяет назначение по 15 ключевым параметрам. Он анализирует риски взаимодействия с другими препаратами и едой, исключая опасные сочетания. Также модуль оценивает вероятность возникновения аллергии и отслеживает повторение терапии, учитывает возраст и пол пациента, а также особенности применения лекарства при беременности и грудном вскармливании.

Алгоритм также обращает внимание на другие факторы, например, риски при вождении автомобиля после приема лекарства.

PharmFrame предупреждает, если препарат не имеет доказанной эффективности, не входит в российские клинические рекомендации и сообщает о превышениях допустимых сроков приема. Система помогает медикам как на личном приеме, так и в ходе телемедицинских консультаций.