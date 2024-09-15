Более 15 тысяч посетителей побывали на выходных в парках Подольска
В парках городского округа Подольск за выходные прошли лекции, мастер-классы, концерты и фестивали. Мероприятия посетили более 15 тысяч жителей и гостей округа.
Посетители участвовали в игровых программах, творческих мастер-классах, познавательных лекциях и рукодельных мастерских. Горожане и гости округа показывали свои физические способности и навыки в спортивных состязаниях.
В пятницу вечером для собравшихся выступили артисты огненного фестиваля. Организовала мероприятие шоу-группа «Saga» Аллы Анищенко.
Все желающие субботним утром смогли проверить здоровье и сделать прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации. А днем горожане увидели модный показ новых брендов одежды от продюсерского центра Inv Models.
Маркет «Бочка» работал в парке Талалихина, там прошел фестиваль молодежных брендов. Жители Подольска знакомились с творчеством местных мастеров и ремесленников, покупали авторские изделия ручной работы. Для самых маленьких здесь организовали детский праздник с русскими народными играми вместе с героями мультфильма Мишей, Машей и Дашей.
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