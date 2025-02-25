Более 15 тысяч поездок совершили на самом коротком маршруте «Мострансавто» с января

Более 19 тысяч поездок совершили пассажиры «Мострансавто» на самом коротком и самом протяженном маршрутах с начала года. Чаще всего проезд оплачивали социальными картами, реже — банковскими и транспортными.

Жители и гости Подмосковья с января более 3,8 тысячи раз проехали по самому протяженному маршруту компании № 327к «Перхурово — м. Котельники». Его длина составляет примерно 200 километров, а общее время в пути достигает 3 часов 45 минут.

Наиболее коротким маршрутом № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» воспользовались более 15,4 тысяч раз. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, а в обратную — 3,2 километра.