Более 15 тысяч пациентов приняла новая поликлиника в Чехове за 2 месяца

В июне на улице Мира в Чехове открыли детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Менее чем за два месяца работы учреждение приняло 15 467 пациентов.

За этот период оказано 15 685 медицинских услуг, большинство из которых — в педиатрическом отделении.

Помощь юным пациентам оказывают педиатры и узкие специалисты: невролог, дерматолог, эндокринолог, кардиолог, оториноларинголог, ортопед и аллерголог. Работают отделение неотложной помощи и кабинеты вакцинопрофилактики. С 1 июля начали прием специалисты спортивной медицины для проведения комиссий. В поликлинике проводят УЗИ, ЭКГ и функциональную диагностику.

Наиболее востребованные кабинеты расположены на нижних этажах, административные и реже посещаемые — на верхних. Созданы комнаты здорового ребенка и детские игровые уголки. В будущем здесь откроют дневной стационар и расширят реабилитационное отделение.