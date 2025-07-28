Более 15 тысяч незаконных граффити устранили в Подмосковье с начала июня

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Подмосковные коммунальщики продолжают удалять вандальные надписи на фасадах и в подъездах многоэтажек. С июня устранили уже более 15 тысяч незаконных граффити, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Например, больше всего работ выполнили в Подольске — свыше 1,6 тысячи. На втором месте Балашиха, там закрасили 1,5 тысячи надписей, на третьем — Мытищи с 1,2 тысячи рисунков.

Выявлять незаконное творчество инспекторам помогают камеры «Безопасный регион». Также в ведомство обращаются с просьбами устранить нарушения жители. Заявки передают управляющим компаниям, которые оперативно исправляют недочеты.

В министерстве по содержанию территорий региона призывают граждан бережно относиться в общедомовому имуществу и напоминают, что за незаконные надписи предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.