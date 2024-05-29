Более 15 тысяч коммунальщиков задействовали для покоса травы в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Свыше 15 тысяс коммунальщиков задействуют в покосе травы в Подмосковье в этом сезоне. Оставить заявку на проведение работ жители могут через управляющую компанию или на портале «Добродел».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов, коммунальные службы должны поддерживать в нормативном состоянии газоны и придомовые территории, а также детские площадки.

Покос травы не только влияет на облик улиц, но и уменьшает количество пыльцы и других аллергенов в воздухе.

«На территории Подмосковья насчитывается более 15 тысяч дворовых территорий и более 2 500 общественных пространств с существующим озеленением. В мероприятиях по покосу задействовано больше 15 тысяч сотрудников из 842 управляющих компаний», — сказал он.

Высота травы не должна превышать 20 сантиметров, а вдоль проездов — 50 сантиметров. Ширина кошения составляет 1,5 метра от твердого покрытия.

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