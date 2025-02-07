Более 15 тысяч ям на дорогах устранили в Дмитровском округе в 2025 году

В условиях аномально теплого января качество дорожных покрытий оказалось под угрозой. В связи с этим глава Дмитровского округа Иван Курданин поручил усилить работу по ямочному ремонту.

С начала года в округе было зафиксировано 15209 выбоин, из которых успешно отремонтировали 15036. Этот значительный объем работ стал возможен благодаря системному подходу к решению проблем и внедрению современных технологий.

Работы по оцифровке ям и устранению дорожных дефектов проводятся ежедневно, позволяя быстро реагировать на возникающие проблемы и поддерживать дороги в хорошем состоянии.

В этом году в Дмитровском округе запланировано отремонтировать 46 участков дорог. Из них 38 — муниципальные дороги, общая длина которых составит 24 километра. Остальные 8 участков — региональные дороги, суммарная длина которых достигнет 30 километров.

Кроме того, ожидается запуск реконструкции дороги Спиридово — «А-104 Москва — Дмитров — Дубна» и мостового перехода через канал имени Москвы по улицам Новорогачевская и Профессиональная в Дмитрове. Протяженность этой реконструкции составит 2,3 километра.