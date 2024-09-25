Более 16 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Солнечногорске

В Солнечногорске с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 16 тысяч человек. Это 9064 взрослых и 7249 детей. Прививку можно получить в детских садах, школах и на предприятиях.

Также жители округа могут поставить вакцину своему ребенку в Солнечногорской детской поликлинике. Варианта два: записаться в 212-й кабинет либо к участковому врачу-педиатру. В этот же день дети проходят осмотр, а затем отправляются на вакцинацию. Привиться можно по будням с 8.00 до 18.00.

«Вакцинация — самый простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезни. Чтобы избежать всплеска заболеваемости ОРВИ, рекомендуем позаботиться о своем здоровье и здоровье своих детей уже сейчас, когда можно своевременно, до холодов, пройти вакцинацию от гриппа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Детям с трех лет и взрослым прививка ставится однократно, ее дозировка — 0,5 миллилитра. Детям с шести месяцев до трех лет вакцина вводится двукратно с разницей в один месяц по 0,25 миллилитра.

«Противопоказанием для прививки от гриппа является аллергия на куриный белок. Также период острого респираторного заболевания или обострение любой хронической болезни является противопоказанием для вакцинации», — рассказала заведующая детской поликлиникой Светлана Кокорина.

После вакцинации формируется высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. Антитела появляются уже через 8-10 дней, а иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

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