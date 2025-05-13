Более 15 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы в Чехове

80-летие Победы в Великой Отечественной войне масштабно отметили в муниципалитете. В праздничных мероприятиях поучаствовало более 15 тысяч жителей и гостей округа.

С самого утра 9 мая у монументов героям Великой Отечественной войны собрались жители Чехова, бойцы СВО и воспитанники военно-патриотических организаций, чтобы в День Победы почтить память тех, кто встал на защиту Родины.

«Мы должны с вами отдать дань памяти и уважения тому нечеловеческому подвигу и героизму тех людей, которые отстаивали наш суверенитет», — обратился к собравшимся глава Чехова Михаил Собакин.

На аллее Героев Советского Союза у Вечного огня состоялось возложение цветов к мемориалу. На нем присутствовали в том числе юные спортсмены Федерации бокса и чемпионы Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Около братской могилы воинов 17-й стрелковой дивизии и 26‑й танковой бригады прошла гражданская панихида.

Центральной площадкой праздник стал городской парк культуры и отдыха. Для жителей и гостей Чехова местные творческие коллективы подготовили программу. «Подвиг. Победа. Память». В парке обустроили фотозоны и тематические локации, а также провели мастер-классы по плетению сетей и маскировочного костюма «Леший».

На Советской площади организовали выставку ретро-техники и трансляцию «Бессмертного полка». Вечером состоялась трансляция из Ивангорода митинга-концерта «Берега Победы».

А для любителей активного времяпровождения подготовили спортивные мероприятия. На стадионе «Гидросталь» прошел турнир по футболу, посвященный 80-летию Победы. На домашнем стадионе юные спортсмены принимали команды из Серпухова. На награждении победителей присутствовали известный футболисты Роман Орещук и Дмитрий Хлестов.

Завершились праздничные мероприятия театрализованной постановкой «Дорога на Берлин. Дорога к Победе».