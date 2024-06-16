Более 15 тысяч человек посетили летний фестиваль йоги в Воскресенске

Традиционный летний фестиваль «Йога & Аюрведа» прошел в парке «Кривякино». В этом году зафиксировали рекордное количество посетителей — более 15 тысяч человек.
Программа фестиваля включила в себя мастер-классы как для начинающих, так и для опытных йогов. Заниматься могли все желающие вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. В парке работал йога-маркет. Здесь можно было приобрести эко-товары и продукты для здорового питания.
Тарологи, астрологи и семейные психологи провели лекции и проконсультировали гостей мероприятия. На сцене выступил коллектив индийского танца «ЛилаПрем». Завершило событие уличное огненное шоу.