Более 15 тысяч человек посетили летний фестиваль йоги в Воскресенске

Традиционный летний фестиваль «Йога & Аюрведа» прошел в парке «Кривякино». В этом году зафиксировали рекордное количество посетителей — более 15 тысяч человек.

Программа фестиваля включила в себя мастер-классы как для начинающих, так и для опытных йогов. Заниматься могли все желающие вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. В парке работал йога-маркет. Здесь можно было приобрести эко-товары и продукты для здорового питания.

КЦ «Усадьба Кривякино»
Фото: КЦ «Усадьба Кривякино»
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КЦ «Усадьба Кривякино»
Фото: КЦ «Усадьба Кривякино»
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КЦ «Усадьба Кривякино»
Фото: КЦ «Усадьба Кривякино»
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Тарологи, астрологи и семейные психологи провели лекции и проконсультировали гостей мероприятия. На сцене выступил коллектив индийского танца «ЛилаПрем». Завершило событие уличное огненное шоу.

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