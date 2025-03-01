Более 1,5 тысяч блинов раздали жителям Подольска на Масленице в «Романцево»

В Сельском доме культуры «Романцево» жители Подольска отметили старинный русский праздник — Масленицу. Для гостей подготовили насыщенную программу с играми, выступлениями и традиционными угощениями.

На празднике собралось около 500 человек. Русские красавицы организовали масленичные забавы: прыжки через канат, соревнования в мешках и другие веселые конкурсы. На сцене выступили детский фольклорный ансамбль «Чижики» и танцевальные коллективы «Шаг» и «Шаг за шагом», подарив зрителям яркие номера.

Для самых активных участников провели состязания с призами. Победители получили реквизит и продукты для праздничного стола. Особенно детям понравились игры с хороводом, переодевания на скорость и веселое «валяние дурака».

Клуб исторической реконструкции «Доброволец» устроил тематическую фотозону. Гости могли примерить скандинавские шлемы, щиты, кокошники и сделать памятные фотографии. Также для всех желающих провели битвы на тренировочных мечах.

Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы. Завершился день угощением: гостям раздали 1,5 тысячи блинов и предложили согреться горячим чаем. Финальным аккордом стало зрелищное фаер-шоу.