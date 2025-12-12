Более 1,5 тысяч аварийных деревьев спилили в Истре с начала года

Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» подвели итоги работы за 2025 год. За это время специалисты устранили 1792 сухих дерева во дворах, в школах и на других важных социальных и общественных объектах в Истре.

Рабочие также обрезали опасные ветви у более 900 деревьев. Растения могли повредить провода и крыши домов. Помимо этого, подравняли крону 201 дереву, распилили поваленные на части стволы у 384 деревьев. Не забыли и о кустарниках, которые также привели в порядок.

До того, как спилить сухое дерево, сотрудники выезжают на место, проводят экспертизу и делают заключение, нужна ли вырубка. Такая работа помогает сохранить облик округа, а самое главное — обеспечивает безопасность и комфорт местных жителей. Например, аварийные деревья при сильном ветре могут упасть на припаркованные автомобили, линии электропередач или прохожих.