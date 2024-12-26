Более 15 тыс человек примут участие во всероссийской лыжной гонке в Химках

Гонка «Лыжня России» пройдет 8 февраля в Химках. В спортивном мероприятии примут участие более 15 тысяч спортсменов и любителей. Подать заявку на участие можно на «Госуслугах».

Выйти на старт смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участников подготовят одну дистанцию — десять километров. Уже несколько лет подряд в рамках «Лыжни России» в Московской области отдельно от основной гонки проходит костюмированный забег на километр. Здесь важно проявить свою креативность.

Формат костюма лыжники выбирают сами. Например, в 2024 году на старт вышли такие персонажи, как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.