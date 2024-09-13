Более 1,5 тонны шин переработал завод в Воскресенске в прошлом году

Воскресенский филиал «Завод Технофлекс» продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих производителей материалов для кровли и гидроизоляции, уделяя особое внимание вторичной переработке отходов. В 2023 году предприятие переработало около 1,5 тонны отработанных шин, превращая их в ценный ресурс — резиновую крошку, которая находит применение в различных сферах.

Директор завода Шатмурат Гимранов отметил, что завод активно занимаемся вторичной переработкой отходов. В прошлом году переработано порядка 1,5 тысячи тонн, а в этом в планах достичь отметки в две тысячи тонн.

Кроме того, завод активно перерабатывает вторично переработанные масла, объем которых в этом году превысит три тысячи тонн. «Завод Технофлекс» также реализует отходы, образующиеся в процессе производства, такие как лом поддонов, пленки и бумага, направляя их на вторичную переработку на другие предприятия.

Важно подчеркнуть, что предприятие не только занимается переработкой отходов, но и стремится максимально использовать их в собственном производстве. Благодаря этой политике завод уже сегодня использует значительное количество вторичного сырья, что позволяет значительно снизить экологический след производства.

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