Более 1,5 тонн отходов собрали жители на экоакции в Реутове

Экологическую акцию по раздельному сбору отходов провели в Реутове. Жители округа собрали более 1,5 тонн мусора, который потом переработают и превратят во вторсырье.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в акции поучаствовали 500 человек.

Люди принесли на пункты сбора пластиковые, жестяные и алюминиевые тары, металлические изделия, стекло, картон, фольгу, а также упаковки «тетрапак» и электролом. Также жители собрали пластиковые крышки в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Вывез весь собранный мусор региональный оператор Ногинского кластера.

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