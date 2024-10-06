Более 15 тонн гумпомощи и 4 машины УАЗ отправили из Подольска в зону СВО

Волонтеры из Подольска собрали свыше 15 тонн гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. В составе груза на фронт также отправятся четыре машины УАЗ, квадроциклы и багги. Гумпомощь распределят между ребятами из шести подольских частей.

Свыше 15 тонн гуманитарного груза передадут из Подольска военнослужащим СВО: инструменты, рации, расходники, продукты питания и средства личной гигиены. Волонтеры грузят коробки в фуру и отправляют на фронт.

«Мы в прошлом году получили звание „Город трудовой доблести“, потому что наши предки, те, кто жил и защищал родину во времена Великой Отечественной войны, трудились во благо общей победы. Сейчас Подольск продолжает эти традиции. Мы просто с гражданами, с нашими общественными организациями проводим большую работу по поддержке участников СВО, и сегодняшнее мероприятие — тому доказательство», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На передовую отправился не только большегруз: участники спецоперации получили также ключи от автомобилей УАЗ.

«Машина будет использоваться на Херсонском направлении, для эвакуации раненых, подвоза продовольствия, боеприпасов. Очень нам необходима в данный момент», — сказал участник спецоперации Валерий.

Все четыре машины вместе с генераторами и инструментами распределят по разным направлениям. Кроме автомобилей военнослужащим передадут багги и квадрокоптеры.

«От прихожан Вознесенской Давидовой пустыни передали автомобиль УАЗ, сети, которые были сплетены в мастерской монастыря, и пять ящиков окопных свечей. Надеюсь, что было сделано с молитвой и любовью послужит для победы, согреет сердца и поможет утвердить их в правильности исполнения воинского долга», — поделился настоятель Вознесенской Давидовой пустыни Игумен Сергий.