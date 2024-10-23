Более 15 точек торговли алкоголем проверили в Ленинском округе в октябре

В Ленинском городском округе продолжаются рейды по выявлению точек незаконной торговли алкоголем в ночное время. С начала октября в муниципалитете проверили 17 магазинов, в 12 их них зафиксировали нарушения.

В результате проверок, проведенных специалистами отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципалитета и сотрудниками Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу в октябре 2024 года, к административной ответственности привлекли одного владельца торговой точки.

«С начала октября 2024 года проверено 17 торговых объектов, на 12 из которых выявлены нарушения законодательства, в отдел полиции были доставлены шесть сотрудников торговых объектов, из которых один привлечен к ответственности по статьям 14.1, 18.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ», — рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Также в муниципалитете проводят регулярные рейды по выявлению точек несанкционированной продажи алкоголя рядом с учреждениями образования. Например, с начала осени обнаружили два таких торговых объекта из 117. Предпринимателям выдали предписания о прекращении продажи алкоголя. Мероприятия проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, продажа алкоголя у школ и детских садов запрещена, разрешенная дистанция составляет сто метров.

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