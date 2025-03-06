Более 15 самовольных построек снесут в Лобне

В администрации городского округа Лобня прошло заседание Межведомственной комиссии по пресечению фактов самовольного строительства и занятия земельных участков. Было решено снести все незаконно возведенные объекты на территории муниципалитета.

В заседании приняли участие заместители главы города, представители отдела муниципального земельного контроля, отдела строительства и архитектуры, отдела потребительского рынка услуг и рекламы, управления благоустройства и дорожного хозяйства, управления правовой и кадровой работы, а также сотрудники отдела МВД России по городскому округу Лобня.

Участники заседания рассмотрела факты самовольного занятия земель. На 13 локациях незаконно разместили нестационарные торговые объекты, еще на четырех — некапитальные строения. Было принято решение о демонтаже всех зданий.

Отметим, администрация Лобни регулярно обследует земельные участки для выявления нарушений требований законодательства.