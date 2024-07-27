Более 15 руководителей муниципальных образований ЛНР посетили Зарайск

Глава городского округа Зарайск встретился с 17 руководителями муниципальных образований Луганской Народной Республики. Он рассказал об опыте благоустройства территории и показал местные достопримечательности.

«Сегодня из 60 человек, которые приехали в Московскую область, одна делегация прибыла в Зарайск для того, чтобы мы поделились опытом благоустройства: для чего оно нужно, какой эффект дает, какой экономический эффект в конце будет, нужно ли тратить денежные средства для того, чтобы благоустроить территорию. Мы сегодня встречаем группу и пытаемся поделиться тем, что мы уже сделали», — рассказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Руководители муниципальных образований ЛНР приехали в Подмосковье в рамках региональной стажировки. Группу из 17 представителей встретил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Делегация из Луганской Народной Республики посетила набережную реки Осётр от Белого колодца до плотины, отправились в музей «Зарайский кремль» и осмотрела территорию вокруг.

В городском округе с 2019 года обновлены девять общественных пространств. Он трижды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.

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