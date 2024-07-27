Более 15 руководителей муниципальных образований ЛНР посетили Зарайск

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Глава городского округа Зарайск встретился с 17 руководителями муниципальных образований Луганской Народной Республики. Он рассказал об опыте благоустройства территории и показал местные достопримечательности.

Руководители муниципальных образований ЛНР приехали в Подмосковье в рамках региональной стажировки. Группу из 17 представителей встретил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Сегодня из 60 человек, которые приехали в Московскую область, одна делегация прибыла в Зарайск для того, чтобы мы поделились опытом благоустройства: для чего оно нужно, какой эффект дает, какой экономический эффект в конце будет, нужно ли тратить денежные средства для того, чтобы благоустроить территорию. Мы сегодня встречаем группу и пытаемся поделиться тем, что мы уже сделали», — рассказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Делегация из Луганской Народной Республики посетила набережную реки Осётр от Белого колодца до плотины, отправились в музей «Зарайский кремль» и осмотрела территорию вокруг.

В городском округе с 2019 года обновлены девять общественных пространств. Он трижды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

«Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен

ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте