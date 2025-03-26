Более 15 нестационарных торговых объектов демонтируют в Лосино-Петровском в 2025 году

Незаконно установленные НТО продолжают ликвидировать в Подмосковье. К примеру, в этом году в Лосино-Петровском должны демонтировать 16 таких объектов.

Работы ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ликвидации подлежат те нестационарные объекты, которые разместили на частных и государственных землях без нужного согласования.

В этом году демонтируют 16 НТО. Еще 18 капитальных торговых объектов должны привести в соответствие с требованиями в Лосино-Петровском округе.

Особое внимание уделят палаткам, в которых продают хлебобулочные изделия и молочную продукцию. С начала года в округе демонтировали уже три НТО. Два из них находились в деревне Анискино и один — в поселке городского типа Свердловский.

Отметим, что мероприятия проводят, чтобы привести торговые объекты к соответствующему архитектурному облику.