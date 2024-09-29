Более 15 многодетных семей из Солнечногорска получили выплаты вместо земли

Многодетные в Подмосковье могут вместо положенного земельного участка получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Уже 16 семей из Солнечногорска воспользовались этой возможностью.

Для получения выплаты многодетным семьям необходимо встать в очередь на бесплатный земельный участок в местном органе власти и подать заявление через портал госуслуг. Эта мера поддержки поможет семьям с тремя и более детьми улучшить жилищные условия.

«В городском округе Солнечногорск принято 22 положительных решения о предоставлении единовременной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям, а 16 семей такие выплаты уже получили»,— отметил начальник соцзащиты Солнечногорска Аветис Башикян.

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