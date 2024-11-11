Более 1,5 млрд рублей вложат в производство электрооборудования в Подмосковье

Завод по производству электрооборудования получил статус резидента особой экономической зоны «Ступино Квадрат». На территории ОЭЗ предприятие планирует реализовать проект по запуску и расширению производства.

«Общий объем инвестиций ООО „СТЭЗ“ в реализацию проекта по выпуску электротехнической продукции превысит 1,5 миллиарда рублей. До конца текущего года инвестор планирует ввести новое производственное здание», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на заводе создадут около 80 рабочих мест, а на полную мощность предприятие выйдет 2028 году.

Компания планирует ежегодно выпускать более 16,5 миллионов клемм, свыше 770 тысяч электромеханических и полупроводниковых реле, 123 тысячи устройств защиты от импульсных напряжений, а также более девяти миллионов монтажных принадлежностей.