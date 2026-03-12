Более 1,5 млн кубометров снега вывезли с улиц Подмосковья с начала зимы

Борьба с последствиями непогоды продолжается в Подмосковье. С начала зимы коммунальные службы вывезли со дворов и общественных пространств более 1,5 кубометра снежных масс.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, в Подмосковье работает четкая система логистики при осадках. Снег перевозят на специальные площадки. Сейчас работают 264 такие локации. Самое большое количество из них находится в Орехово-Зуеве — там организовали 28 объектов. Еще 17 подготовили в Рузе, 16 — в Можайске и 15 — в Домодедове.

Основание всех площадок покрыто непроницаемым материалом, по периметру насыпаны защитные валы, чтобы предотвратить загрязнение почвы и грунтовых вод.

Ежедневно на уборку улиц в Подмосковье выходят более 3,5 тысячи машин и пять тысяч дворников.