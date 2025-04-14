Более 1,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю

С 7 по 13 апреля парки Московской области посетили более 1,5 миллиона человек. Больше всего гостей было в выходные, особенно 13 апреля — свыше 335 тысяч. В среднем по выходным парки собирали более 300 тысяч посетителей, а в будни — около 190 тысяч. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самым популярным по посещаемости за неделю стал парк «Пехорка» в Балашихе. Его гостями стали более 51 тысячи человек. Парк обновили несколько лет назад: здесь есть современные детские площадки, спортивные зоны, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк, набережная для прогулок и место для выгула собак.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в Пушкино. Общественное пространство посетили более 43 тысяч человек. Парк занимает 11 гектаров, здесь сделали новые дорожки, освещение, зоны для спорта и отдыха. Среди интересного — веревочный парк и фонтан с шоу-подсветкой.

Тройку лидеров замкнул парк имени Толстого в Химках — в нем побывали около 42 тысяч гостей. Зона отдыха расположена у канала, здесь есть детские и концертные площадки, скейт-парк, памп-трек, скалодром, танцевальная зона и площадка для йоги.

В топ-5 также вошли Центральный парк имени Калинина в Королеве и «Фабричный» парк в Истре.