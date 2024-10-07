Более 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За первую неделю октября парки Подмосковья посетили более 1,5 миллиона человек. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что это на 261 тысячу больше, чем в тот же период 2023 года.

Всего в регионе находится 194 парка культуры и отдыха, а также восемь дизайнерских каруселей, установленных по губернаторской программе. Заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин отметил, что на прошлой неделе парки стали одной из главных точек притяжения для жителей и гостей региона.

Самый высокий поток посетителей зафиксировали 5 октября — 262 тысячи человек. Отмечается, что в топ посещаемых зон отдыха вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, Фабричный парк в Истре, а также Центральный парк в Лыткарине.

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