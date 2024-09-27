Более 15 лесных пожаров потушили в Подмосковье 27 сентября

Из-за значительно повышенной температуры и засушливых условий на всей территории лесного фонда Московской области на сегодняшний день установлен максимальный уровень пожарной опасности. Эти обстоятельства способствовали возникновению 18 лесных пожаров. Благодаря оперативной работе лесных пожарных Комлесхоза и сотрудников МЧС удалось быстро ликвидировать возникшие возгорания.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Балашихе, где местные жители зафиксировали сразу три очага возгорания недалеко от крупной городской агломерации. В ликвидации пожаров участвовали тридцать две единицы специализированной техники и семьдесят два работника лесопожарных формирований ГАУ МО «Центрлесхоз» и МЧС, что позволило эффективно потушить огонь в кратчайшие сроки.

Обнаружение возгораний в лесах Подмосковья происходит благодаря четырехуровневой системе мониторинга, охватывающей всю территорию государственного лесного фонда региона.

Дополнительно для предотвращения возгораний в условиях нестабильной пожарной обстановки увеличено число патрульных групп лесной охраны, которые работают в сотрудничестве с полицией и МЧС. Эти группы направлены на выявление правонарушений, в том числе нарушений ограничений на посещение лесов и въезд транспортных средств, которые действуют до начала октября следующего года.

Человеческий фактор стал причиной всех лесных пожаров. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, собирая материалы для передачи в следственные органы с целью установления и привлечения к ответственности виновных.

За умышленный поджог, который приводит к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физические лица могут получить штраф до 60 тысяч рублей, должностные лица — до 110 тысяч, а юридические — до двух миллионов рублей. Максимальное наказание может включать лишение свободы на срок до десяти лет.

Комитет лесного хозяйства Московской области настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от прогулок в лесу до стабилизации обстановки, как минимум до первого октября.

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