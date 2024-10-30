Более 15 котельных отремонтируют в Чехове в следующем году

В администрации Чехова провели расширенное совещание по вопросам подготовки к зиме. На нем обсудили темы, связанные с запуском тепла, готовностью коммунальных служб к зимнему периоду, уборкой и модернизацией контейнерных площадок.

На встрече озвучили, что в следующем году в Чехове отремонтируют 16 котельных. Работы пройдут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это такая беспрецедентная по объемам и по финансированию программа. У нас и первая, и вторая котельная пройдут капитальный ремонт. И в ближайшее время будут завершены эти работы», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Еще одной темой совещания стала уборка и обработка дорог и тротуаров в зимний период.

«Как и в предыдущие года предполагаются такие виды работ как погрузка и вывоз снега, сгребание снега, россыпь на проезжей части, очистка и обработка тротуаров и остановок общественного транспорта», — прокомментировала замначальника регуправления автодорог «Мострансавто» Татьяна Ласточкина.

К работе зимой в округе привлекут 33 единицы техники. Это комбинированные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и другие виды транспорта. Следующим вопросом стала уборка контейнерных площадок их модернизация.

«Действующий контракт до конца 2024 года предусматривает расчистку снега, наледи на территории контейнерных площадок, также очистку крыш контейнерных площадок от снега во избежание деформации», — отметил

директор «Экологии и природопользования городского округа Чехов» Константин Игнатов.