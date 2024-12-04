Более 15 компаний стали участниками ярмарки вакансий в Лобненском колледже

На базе филиала колледжа «Подмосковье» городского округа Лобня прошла ярмарка вакансий для будущих выпускников. В ней приняли участие 16 предприятий муниципалитета.

Свои вакансии на мероприятии представили такие крупные работодатели, как «Международный аэропорт Шереметьево», отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня, пекарня «Пастричи», «Аэроэкспресс», «Металлпрофиль», «Теплоэнергетическая компания — 10» и другие.

Будущим выпускникам рассказали о свободных вакансиях и условиях труда. Ребята познакомились и с представителями различных профессий, расспросили их о нюансах и особенностях работы.

Отметим, что в городском округе Лобня для студентов и старшеклассников школ регулярно проводят экскурсии на предприятия.

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