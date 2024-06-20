Более 15 километров теплотрасс заменят в Балашихе до конца 2026 года

За два года планируют заменить 15 километров теплотрасс в Балашихе. Об этом сообщили на форуме «Управдом». На встрече также обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, ремонт котельных, модернизацию сетей теплоснабжения, благоустройство дворовых территорий, модернизацию детских игровых площадок.

Во время обсуждения рассказали, что котельные округа готовят к отопительному сезону заранее.

«В 2024 году запланированы беспрецедентные работы по модернизации инженерной инфраструктуры. Эта программа у нас рассчитана на 2024–2026 годы. В этом году основной акцент сделан на систему теплоснабжения — мы модернизируем тепловые сети, которые давно нуждались в ремонте. Это позволит нам спокойно войти в новый отопительный период», — сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Также обсудили благоустройство в 20 дворах Балашихи. Больше всего жители просят сделать больше парковочных мест, установить фонари уличного освещения и обустроить пешеходные дорожки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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