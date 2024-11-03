Более 15 единиц коммунальной техники подготовили к работе зимой в Коломне
Департамент городского хозяйства в Коломне презентовал технику, которая будет убирать город этой зимой. Они должны обслуживать почти 250 дворов.
В распоряжении коммунальной службы есть семь самосвалов, восемь тракторов МТЗ и мини-погрузчик. Технику используют круглый год, но наибольшая нагрузка всегда приходится на зиму.
При сильных снегопадах главная задача специалистов — обеспечить доступ жителей к подъездам почти в 250 дворах, очистить тротуары и внутриквартальные дороги.
В организации для уборки улиц планируют привлечь около 80 штатных работников. Если этого будет недостаточно, привлекут подрядные организации.
Отметим, что ежегодно контроль за содержанием дворов и общественных пространств ведет инспекторский состав министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
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