Более 15 дворов благоустроили в Дедовске округа Истра за пять лет

С 2020 года в городе сделали не только площадки, но благоустроили 17 дворов. Перед 85-летием Дедовска открыли еще две площадки на улицах Гвардейская у дома № 11 и Энергетиков у дома № 3.

Там установили горки, качели и воркаут площадку. В общем, на площадках есть все то, что так необходимо для активных детских игр.

«Мне она очень нравится из-за того, что тут теперь есть лазилки и построили качели. Еще такой площадки не было», «Хорошо, что здесь есть лавочки и свет хороший. Вечером очень хорошо погулять с ребенком», — рассказали местные жители.

Важным плюсом новых площадок стало то, что все игровые элементы сделаны на отечественных предприятиях. Это не только поддерживает российскую промышленность, но и гарантирует соответствие всем стандартам качества и безопасности.

Двор тоже изменился. Жители давно просили привести территорию в порядок. Обращения были услышаны и реализованы в виде нового асфальта, парковки и освещения.

К концу этого года в Истринском округе планируют благоустроить 11 дворов и 13 площадок.