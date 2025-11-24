Более 15 домов обновили в Новопетровско-Ядроминском отделении в Истре

Представители власти отчитались о том, что изменилось за последние пять лет в территориальном отделении Новопетровско-Ядроминском по просьбам жителей. Перемены призошли в жилищно-коммунальной сфере, также благоустраивали территории и дворы, и даже начали строить дополнительный корпус для школы.

На этой территории проживает более 15 тысяч жителей. На выездных администрациях они приходили с просьбами и вопросами к властям, по итогу этих обращений выполнили один из самых масштабных наказов: смонтировали станцию очистки воды на водозаборном узле в Новопетровском.

Также за этот период обновили 18 жилых домов. Работы представляли из себя ремонт отмостки и подъездов. Еще на нескольких адресах обновили кровлю. Сейчас работы ведутся на улице Полевая, дом № 5 в Новопетровском. Параллельно продолжается модернизация котельной № 3.

Что касается благоустройства, то на этой территории комплексно обновили три двора в Курсаково, Новопетровском и в Румянцево, модернизировали три мусоросборочных площадки: в Веретенках, Давыдково и у дома № 18 на Северной в Новопетровском. Еще создали три тротуара-подхода к соцобъектам в Новопетровском, обустроили пять линий уличного освещения общей протяженностью 11,7 километра: в Денькове на Московской и Рябиновой; в Новопетровском на Заречной; в Рубцове на Радужной; в Савельеве на Солнечной и в Ядромино.

Сейчас уже составлен план для этой территории на следующий год.