Более 15 детских площадок привели в порядок в Истре

На 16 детских площадка проверили игровые элементы на поломки и устранили коммунальные службы округа на прошлой неделе. В общей сложности обновили более 20 деталей.

Работы в рамках планового содержания детских игровых площадок проводили разные: от замены карабинов и цепей до покраски и наполнения песочниц. Так, в Кострово на улице Центральная у домов № 27, 22 и 28 заменили термоусадку на качелях и устранили граффити. В Истре на улице Рабочая и Рабочий проезд отремонтировали и покрасили игровые элементы.

Еще ряд работ провели в Новопетровском на улице Северная у домов № 15а, 16а и 17а — заменили цепи качелей, а также выполнили ремонт элементов на Советской, дом №3.

Мониторинг состояния детских площадок и их своевременный ремонт входит в число ежедневных обязанностей коммунальной службы. И для этого определены специальные бригады, которые обслуживают объекты, расположенные на территории всего округа.